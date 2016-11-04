Горно-Алтайск, 4 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Митинг-концерт «В единстве наша сила!», посвященный празднованию Дню народного единства, состоялся на центральной площади Горно-Алтайска. В нем приняли участие около 2 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства. На праздник пришли представители общественных объединений, трудовые коллективы, студенты, курсанты военно-патриотических клубов.

Пресс-служба правительства Республики Алтай В Горно-Алтайске отметили День народного единства

С праздником собравшихся поздравил председатель республиканского отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» и регионального отделения Поискового движения России Александр Вилисов. Он отметил, что, несмотря на морозную погоду, на мероприятие пришли активные и небезразличные к судьбе своей страны, к ее истории и традициям люди.

«Собравшиеся здесь имеют разное образование, разные социальные корни, взгляды и политические убеждения. Тем не менее, мы пришли, чтобы вспомнить мудрость и единство предков, наше героическое прошлое: годы, когда Россия стояла на пороге уничтожения, когда здравые люди вызвались и встали вперед на защиту своей Родины», — подчеркнул он.

Председатель Совета ветеранов Республики Алтай Борис Алушкин сказал, что это один из главных праздников нашей страны. «Единство народа начинается от матери, домашнего очага и родного аила», — заметил он. Говоря о примерах единения российского народа, старейшина отметил, что «в тяжелые минуты, когда Родине угрожала большая опасность, наши отцы и деды, братья и сестры по призыву спустились с гор, на телегах доехали до поезда и с берданкой пошли отстаивать русскую землю от фашистов».