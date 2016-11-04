Багдад, 4 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили мечеть и несколько домов в городке к югу от Мосула, сообщает 4 ноября Reuters.

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Атака на город Ширкат была осуществлена для того, чтобы отвлечь силы союзников от боёв за Мосул, главный оплот террористов в Ираке.

Бандиты перешли реку Тигр с восточной её стороны и вошли в город в 3 часа ночи по местному времени.

В городе объявлен комендантский час, к нему стянуто подкрепление.

Это не первое отвлекающее нападение террористов, так, 17 октября была совершена аналогичная акция в городе Киркук, что на юго-востоке от Мосула.

Напомним, что в настоящее время курдские пешмерга, военные Ирака и шиитские добровольцы, обучаемые Ираном, пытаются освободить от террористов один из крупнейших иракских городов Мосул. Данная кампания поддерживается США, как отмечают многие аналитики, администрации Барака Обамы необходимо завершить свою работу крупным успехом. Этим и объясняется несвойственная американцам активность в борьбе с террористами.