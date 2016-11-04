Ташкент, 4 ноября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана примет пятилетнюю Программу расширения и модернизации водопроводных сетей в сельских населенных пунктах, сообщил ИА REGNUM представитель правительства республики.

com77380 Водопроводный кран

«В последующие пять лет будут построены и реконструированы около 9 тысяч километров водопроводных сетей, 1400 колодцев и 3600 водных сооружений», отметил собеседник агентства.

По его словам, это позволит дополнительно обеспечить чистой питьевой водой 3 миллиона 200 тысяч жителей Каракалпакии, Андижанской, Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской, Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской областей.

Для финансирования данных работ при Министерстве финансов республики будет создан специальный фонд «Тоза сув» (Чистая вода).

Кроме того, для осуществления этих задач будет образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства страны.

«В целом, реализации программы позволит поднять показатель обеспечения чистой питьевой водой в сельской местности с 67 до 84 процентов», отметили в правительстве.