Москва, 4 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что властям США следует прекратить искать выгоду от сотрудничества с террористами. Об этом сегодня, 4 ноября, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Международному радио Китая.

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«У наших американских коллег есть иллюзия, что терроризм можно приручить, приманить, приучить к чему-то. Это невозможно. Терроризм как змея: ты отвернешься — и он ужалит. Играться с ним нельзя», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Запад вложил огромное количество средств в такие террористические организации, как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд других. «Но это — террористы, и заигрывать с ними нельзя», — подчеркнула Захарова.

Напомним, в 2011 году в Сирию пришла «арабская весна». Поддержанные Западом оппозиционные группы подняли восстание, к которому сразу же примкнули исламистские элементы. Вскоре именно они стали играть ведущую роль в войне против правительственных сил. США, Великобритания, другие страны НАТО, а также сателлиты США на Ближнем Востоке оказывали и оказывают всемерную поддержку силам, которые борются с Башаром Асадом, в том числе террористическим.