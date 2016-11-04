Таллин, 4 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Министр государственного управления Эстонии представил правительству предложения об изменении финансирования местных самоуправлений, предусматривающем введение нового принципа распределения подоходного налога между регионами страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 ноября, сообщили в канцелярии правительства, отметив, что данные предложения являются важной составной частью затянувшейся на 20 лет административной реформы. Министерство госуправления предлагает также перераспределять господдержку регионам и местным властям в зависимости от числа живущей на данных территориях детей и молодых людей.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

По словам министра государственного управления Арто Ааса, «существующая модель неразумна — расходы на некоторые местные услуги, предлагаемые за пределами центров, на окраинах, выше, что сразу отражается на качестве услуги. Мы желаем укрепить финансовые возможности самоуправлений, чтобы уменьшить их маргинализацию».

По оценке министерства, сейчас некоторым самоуправлениям поступает подоходного налога, земельного налога и платы за использование окружающей среды в расчете на одного человека в несколько раз больше, чем в более бедных самоуправлениях. Поэтому вносится предложение часть налоговых поступлений распределять между местными самоуправлениями пропорционально. При этом министр обещает, что нововведение не повлияет на нынешний уровень доходов «богатых самоуправлений», так как перераспределение подоходного налога будет осуществляться за счет прироста бюджета таких самоуправлений.

Другое нововведение связано с демографическими проблемами Эстонии. Так, названное в министерстве одним из важнейших изменение заключается в том, чтобы больше поддерживать регионы с большой долей детей и молодежи. Для этого планируется использовать различные фонды Евросоюза.

Кроме того, министр внес в правительство предложение увеличить поступающую в местные самоуправления часть подоходного налога физического лица с существующих 11,6% до 12,13%. Это позволило бы восстановить часть подоходного налога отдельного лица в доходы местных властей до уровня 2009 года, когда были внесены соответствующие изменения в налоговом законодательстве.

Все данные предложения предлагается начать реализовывать в Эстонии с 2019 года с тем, чтобы к 2026 году доходы «бедных самоуправлений» стали на 100 миллионов евро больше.