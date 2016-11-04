Москва, 4 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Шествие, посвященное Дню народного единства, который сегодня отмечается в России, проходит в центре Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Колонна двинулась по Тверской улице от Музея современной истории России. Участники шествия — представители молодежных, студенческих, профсоюзных организаций и политических партий — пройдут по улице до пересечения с Охотным Рядом.

«В шествии принимают участие члены Общественной палаты, много представителей из регионов, но я бы акцентировал на том, что это активные граждане, не маркируя их принадлежность к тем или иным партиям и общественным объединениям», — передает ТАСС слова секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова.

«Люди за свой счет приехали. Для них важно сказать, что, несмотря на многоконфессиональность, различные точки зрения, есть даты и моменты, когда мы должны объединиться», — подчеркнул Александр Бречалов.

Глава ОП также напомнил, что со вчерашнего дня в Москве проходит итоговый форум Общественной палаты «Сообщество».Во главе колонны участники шествия несут растянутый во всю ширину Тверской улицы плакат с лозунгом «Мы едины». Ритм движению колонны задает военный духовой оркестр, который двигается перед участниками шествия. Участники шествия несут флаги различных общественных объединений, а также регионов России.

Праздничное шествие завершится митингом-концертом, а позже на Боровицком холме состоится открытие памятника князю Владимиру.