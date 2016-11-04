Диярбакыр, Турция, 4 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Начинённая взрывчаткой бомба взорвалась в крупнейшем на юго-востоке городе Турции Диярбакыре, сообщает 4 ноября Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

В результате один человек погиб, 40 пострадали, теракт произошёл сразу же после ареста 11 прокурдских парламентария. Взрыв произошёл недалеко от полицейского участка.

Ранее полиция провела обыски и произвела аресты в домах некоторых лидеров демократическая партия народов (ДПН), второй по величине партии турецкого парламента.

После того как истёк срок договора о прекращении огня, юго-восток Турции находится фактически на осадном положении.

Демократическая партия народов обвиняется президентом Эрдоганом в связях с рабочей партией Курдистана (РПК), которая по мнению официальной Анкары, считается террористической организацией. Представители ДПН отрицают факт сотрудничества с РПК.

После неудавшегося переворота турецкое правительство ввело в стране чрезвычайное положение, дающее ему широкие полномочия для осуществления полицейских мер. Как следствие более 100 000 человек были арестованы или уволены с работы.

Широкие полномочия власти используют и против курдов.

Напомним, что турецкое министерство внутренних дел постановило задержать 13 членов парламента, так как двое из них находились за границей, арестовали 11 человек. Парламентариев подозревали в прокурдской позиции, что властями Турции, в условиях непрекращающегося противостояния с РПК не позволяется.