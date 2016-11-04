Пермь, 4 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. День народного единства в Перми в самом разгаре. Сегодня, 4 ноября, на Соборной площади города прошёл концерт-митинг, который собрал 12 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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С приветствиями к гражданам обратились врио главы Перми Дмитрий Самойлов, глава регионального отделения ассамблеи народов России Евгений Малянов, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, руководитель Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» в Пермском крае Станислав Швецов.

«Сегодня Соборная площадь стала местом, объединяющим пермяков… И сегодня сердце Пермского края бьется именно здесь. С праздником, пермяки!» — сказал Дмитрий Самойлов.

А Юрий Уткин отметил, что здесь собрались все, вне зависимости от веры и национальности, «тем самым показав, что наша страна сильная, единая и процветающая, что это действительно наш общий праздник».

После торжественной части состоялся праздничный концерт. Перед собравшимися выступили лучшие творческие коллективы города. Гости и жители столицы Прикамья услышали выступление Пермского губернского оркестра, которому в этом году исполняется 75 лет, а в финале лучшие свои хиты спела знаменитая группа «Земляне».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в честь Дня народного единства в разных районах Перми проходят множество мероприятий, участие в них принимают все учреждения культуры. Для горожан подготовлена интересная и разноплановая программа — праздничные концерты, выставки, танцевальные номера. Мероприятия проходят во Дворцах культуры, в центрах досуга, в библиотеках, в школах искусств.

Ежегодно 4 ноября в столице многонационального Прикамья праздник единения поражает разнообразной культурной программой. На основной площадке народных гуляний в 11:30 начался фестиваль национальных культур. «У каждой диаспоры — свой небольшой шатер, где можно будет познакомиться с костюмами, традициями, национальными играми. Можно попробовать различные блюда национальной кухни. Русская каша и узбекский плов, выпечка — что душа пожелает», — комментирует происходящее начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Вячеслав Торчинский.

«Мы постарались разнообразить праздник, чтобы у жителей города был искренний интерес к мероприятию», — отметил Вячеслав Торчинский.

День народного единства в России отмечается уже в десятый раз. Исторически праздник связан с далекими событиями начала XVII века, когда в 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября — это государственный праздник, день Казанской иконы Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917 года.

Идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому День народного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жители страны и представители разных религий и конфессий.

Праздничные акции, посвященные Дню народного единства, проходят во всех районах столицы Прикамья. На этот день запланировано 48 мероприятий: фестивали, выставки, концерты.

Отметим, народные гулянья в Перми на 4 ноября сопроводили «сухим законом»: запрещена продажа алкогольной продукции во всех предприятиях розничной торговли и общепита.

Ограничение касается всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу спиртного на территории Перми и края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации. «Мера вводится для обеспечения общественного порядка на период празднования 4 ноября. Требование установлено постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции». Должностное лицо, нарушившее данное требование, может получить штраф: от трёх до четырёх тысяч рублей, юрлицо — от 30 до 40 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе администрации Перми.