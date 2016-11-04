Москва, 4 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Москве совершено дерзкое ограбление банка. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

LeoFra Грабитель

Сообщается, что неизвестные в масках ворвались в отделение одного из банков, расположенное в доме №8 на Свободном проспекте. Налетчики забрали из кассы более 2 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле марки FIAT.

На данный момент известно, что налетчиков было восемь человек. Одеты они были в камуфляж и бронежилеты. Грабители забрали деньги из кассы, ранив охранника из травматического пистолета.

Грабителей ищут.