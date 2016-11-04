Черкесск, 4 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начались праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Жители республики отметят праздник шествием с 30-метровым российским флагом, митингом, квестом и концертами.

ИА REGNUM День народного единства в КЧР

В шествии с флагом России участвуют 40 активистов Молодой гвардии «Единой России». Шествие прошло по проспекту Ленина. На театральной площади его продолжил митинг, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В нем участвуют более пяти тысяч горожан, представителей общественных и партийных организаций, профсоюзов, органов власти республики.

После митинга жители и гости региона приглашаются в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» на народные гулянья «Когда мы вместе — мы сильны!». В программе праздника также тематический квест для школьников, выступление городского духового оркестра.

С концертом выступят перед горожанами творческие коллективы Дворца детского творчества имени Юрия Гагарина, городского Дворца культуры, а также вокальные коллективы «Песни России», «Нарт» и ансамбль казачьей песни.

На 13:00 назначен флешмоб, который намерены провести активисты регионального движения «Я — помощник президента». Молодежь хочет объединить всех участников праздника массовым исполнением гимна Российской Федерации. Акция стартует у центрального фонтана парка «Зеленый остров».

Исполняя гимн, ее участники проследуют к большому пруду через всю территорию парка. «За час до начала флешмоба мы раздадим гостям праздника, отдыхающим в парке, листовки с текстом гимна, а также данные о времени начала акции и месте ее проведения. Мы хотим привлечь как можно больше жителей республики к участию в нашем патриотичном флешмобе», — цитирует активистку регионального движения Дину Джанкезову РИА КЧР.