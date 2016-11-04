Таллин, 4 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум.



stephenwd4h0 Граница

В 2016 году работы по обустройству границы Эстонии с Россией заключались в проектировании новой инфраструктуры и подготовительных мероприятиях для ее выстраивания, начался первый этап строительных работ. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 ноября, сообщили в министерстве внутренних дел Эстонии со ссылкой на главу ведомства, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Ханно Певкура. Еще в нынешнем году начнется установка на границе предупреждающих знаков.

Сообщается, что в ходе работ был построен трехсторонний пограничный пункт между Эстонией, Латвией и Россией — на берегу реки Педетси волости Миссо в Вырумаа (южная Эстония). Кроме того, сообщили в МВД страны, на границе с Россией установили 23 новых пограничных столба. На берегу и малых островах реки Нарвы размечены места установки 144 пограничных столбов.

Очистка пограничной полосы в основном завершена, осталось очистить немногим более 10 км. Основной причиной отставания от графика работ названы теплые зимы последних двух лет, существенно замедлившие работы по очистке пограничной полосы. Кроме того, больше времени, чем планировалось, заняло решение проблем в связи с отчуждением земель. В ходе работ по установке столбов приходится выполнять дренажные и очистные работы на пересеченной местности, подчеркнул глава МВД Эстонии.

По словам министра внутренних дел Певкура, за этот год проделана огромная работа, конечный результат которой можно будет увидеть только через год или два: начиная с тендера на приобретение плавучих знаков для пограничной зоны в Нарвском водохранилище и Чудско-Псковском озерном комплексе и заканчивая проектированием системы мониторинга и охраны для 135 километров границы на суше и модернизацией информационной системы организации охраны KILP.

«Мы задались амбициозной целью выстроить инфраструктуру границы между Эстонской Республикой и Российской Федерацией к концу 2018 года, когда будут праздновать 100-летие Эстонии. Разумеется, большая часть работ еще не завершена или только предстоит, но все участники делают все от них зависящее, чтобы граница была построена в нужный срок», — заявил министр Певкур.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Департамент полиции и погранохраны Эстонии для предотвращения нарушений границы и в соответствии с концепцией национальной безопасности намерен по меньшей мере две трети сухопутной части границы с Россией оборудовать забором высотой два с половиной метра. Верхняя кромка заграждения будет усилена колючей проволокой. Общая длина забора составит около 108 километров. В дополнение к забору предполагается установить и ограждение, препятствующее передвижению диких животных. На заболоченных участках линии границы забора не будет, там установят только пограничные столбы и проложат контрольно-следовую полосу. Стоимость работ превышает 71 млн евро — львиную долю средств Эстония получит от фондов Евросоюза.