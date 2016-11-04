Калуга, 4 ноября, 2016, 10:44 — ИА Регнум.



Сергей Иванов. В Смутное время. 1908

Праздничной Божественной литургией в Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре Калужской митрополии открылся в День народного единства историко-культурный фестиваль «Оплот Веры», сообщает 4 ноября корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов, в рамках фестиваля, под древними стенами обители сегодня состоится реконструкции сражения «Штурм крепости», будут организованы мастер-классы ратного дела «служивых людей» XVII века. Участников и гостей праздника пригласят в монастырскую трапезную на концерт духовной музыки.

Фестиваль"Оплот Веры» в Боровске проходит в формате интерактивного театрализованного представления. Для гостей фестиваля предусмотрена экскурсия по монастырю. Они смогут попробовать себя в кузнечном мастерстве, познакомиться со старорусской азбукой по восковым табличкам, посетить средневековый арсенал и пострелять из старинных мушкетов, пушек и луков.

Все мероприятия фестиваля связаны с событиями начала 17 века — освобождению Боровского монастыря от иноземных захватчиков и войска Лжедмитрия II.

Напомним, в июле 1610 года после победы над русским войском под Клушиным Лжедмитрий II двинул свои войска из Калуги на Москву. Путь войска лежал через Боровск, который в годы Смутного времени стал центром главной оборонительной линии Можайск-Боровск-Серпухов. Оборону Боровска возглавил присланный из Москвы царем Василием Шуйским воевода князь Михаил Константинович Волконский.

Между тем, о численности Боровского гарнизона, источники дают разноречивые сведения. Вероятно, городской гарнизон насчитывал около 800 ратников. Неприятель подошел к монастырским стенам и начал осаду. Защитники встретили врага во всеоружии: стреляли из пушек и пищалей, лили вар и нечистоты на головы наступающих.

Враги овладели крепостью тольько на десятый день осады. Причиной поражения, ряд источников называют предательство воевод Якова Змиева и Афанасия Челищева, открывших неприятелю ворота осажденного монастыря. Впрочем, в стенах обители бой продолжался целые сутки, стойкое сопротивление врагу защитников монастыря было упорным. Так, князь Михаил Волконский погиб, защищая вход в собор, где укрывались от врагов монахи и мирные жители. В числе погибших был и архимандрит Иоасаф, настоятель Троице-Сергиева монастыря.