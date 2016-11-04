Ашхабад, 4 ноября, 2016, 10:40 — ИА Регнум.



Relax.tavrika.su Арест

Правоохранительные органы Туркмении арестовали свыше 20 крупных предпринимателей, подозреваемых в связях с движением «Хызмат», лидером которого является турецкий политический и религиозный деятель Фетхуллах Гюлен, обвиненный властями Турции в организации попытки госпереворота, пишет «Вечерний Бишкек».

"Туркменского бизнесмена, владельца популярного ресторана AlpEt и развлекательного центра Merdem в Ашхабаде, Ресула Атагелдыева, власти обвинили в нецелевом использовании кредитов. Следствие считает, что денежные средства были переведены на счета зарубежных компаний, якобы связанных с Гюленом», — уточнило издание.

Отмечается, что произошедшие в Туркмении аресты могут быть связаны с предстоящим государственным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад.

«После июльских событий в Ашхабаде был закрыт международный туркменско-турецкий университет, который был под патронажем движения Гулена. Ресул Атагелдыев, как и многие из туркменских предпринимателей в стране, является выпускником данного учебного заведения», — резюмирует «Белый парус».

ИА REGNUM напоминает, что ранее турецкие власти обвинили исламского богослова Феттулаха Гюлена в организации попытки государственного переворота, основной движущей силой которого должны были стать военные — в мятеже принимали участие, в том числе, представители командования армии, ВВС и флота Турции.