Астана, 4 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум.



autor381 Экономика Казахстана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал прогноз по росту ВВП стран Центральной Азии в 2016 году. Как сообщается в отчете, темы роста в Центральной Азии замедляются. По этой причине аналитики ЕБРР пересмотрели свои прогнозы относительно роста ВВП стран Центральной Азии в 2016 году в сторону уменьшения — с 3,3% до 2,9%. В 2017 году, согласно прогноза, рост ВВП в регионе составит 3,9%.

Примечательно, что наихудший прогноз по росту ВВП у Казахстана. По мнению экспертов ЕБРР, он составит всего 0,7% в 2016 году и 2,4% в 2017 году. Чуть лучше в экономическом плане будут обстоять дела у Киргизии: 1,6% и 2,6%, соответственно. Почти в три раза выше в 2016 году будет рост ВВП у Таджикистана — 4,5%, правда, в 2017 году будет небольшой спад, по причине которого ВВП вырастет всего до 4,1%. Лучше всех в Центральной Азии обстоят дела у Туркмении (6,5% и 7,1%, соответственно) и Узбекистана (6,5% и 6,2%, соответственно).

Что касается стран участниц Евразийского экономического союза, то в Армении рост ВВП в 2016 и 2017 г.г. составит 2%, в России в 2016 году ожидается снижение ВВП на 0,6%, а в 2017 — рост 1,2%, в Белоруссии в нынешнем году также прогнозируется снижение на 3%, а на следующий год рост в 1%.

«Денежные условия в Казахстане улучшились, обменный курс — стабилен и инфляция имеет тенденцию к понижению. Однако низкие цены на нефть, экономические проблемы в Китае, спад экономики в России будут негативно влиять на рост ВВП Казахстана. Очень скоро страна будет опираться исключительно на государственную поддержку. В

2017 году, рост, как предполагается, составит 2,4%, так как внешняя среда

будет улучшаться, что приведет к повышению экспорта нефти и увеличению притока инвестиций в страну», — говорится в прогнозе ЕБРР.

При этом отмечается, что уровень инфляции в 2016 году в Казахстане составит 14,8%,

в 2017 году — 7,5%.

Напомним, в марте 2016 года председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев пообещал, что уровень инфляции в республике не превысит 8%.

«По оценке Национального банка, инфляция в 2016 году будет иметь затухающий характер и к концу года не превысит 8%, то есть вернется в определенный Национальным банком и правительством коридор. Основные усилия Национального банка в 2016 году будут направлены на достижение целевых показателей по инфляции в коридоре, который мы совместно с правительством определили в размере от 6 до 8», — отметил тогда Акишев.

Напомним также, что в конце октября международное агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что уровень инфляции в Казахстане к концу 2016 года останется на пятилетнем среднем уровне в 7,9 процента. Кроме того, аналитики агентства сообщили, что рост экономики республики в 2016—2018 годах будет ниже уровня сопоставимых стран — порядка 1,9%.

«Повышение гибкости обменного курса поддерживает корректировку платежного баланса, официальные резервы увеличились на 3,5 миллиарда долларов (227,5 млрд руб) за первые девять месяцев 2016 года до 31,4 млрд долларов (2 трлн руб). Дефицит текущего счета, по прогнозам, сократится с 3,2% в 2015 году до 2,3% от ВВП в 2016 году, и будет полностью финансироваться за счет чистого притока прямых иностранных инвестиций. Рост цен на нефть и металлы, согласно прогнозам, позволят вернуть небольшой профицит в 2017 году. Увеличение чистых иностранных активов государства (по прогнозам 62 процента ВВП в конце 2016 году; медиана для «BBB» в 2,6 процента) и сокращение левериджа в банковском секторе будут компенсировать рост чистого внешнего долга небанковского частного сектора, вызванный финансированием энергетических проектов. Это, в свою очередь, снизит чистый внешний долг до прогнозируемого уровня в 13,7 процента ВВП в конце 2018 года в сравнении с прогнозируемыми 20 процентами в конце 2016 году и ожидаемой медианой для сопоставимых эмитентов в 0 процентов. Fitch ожидает, что общий дефицит государственного бюджета сократится до 2,4% ВВП к 2018 году, основываясь на ожиданиях высоких цен на нефть», — говорилось в прогнозе, опубликованном в конце октября.