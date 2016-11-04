Диярбакыр, Турция, 4 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Власти турецкого города Диярбакыра, где сегодня, 4 ноября, прогремел мощный взрыв, обвиняют в случившемся активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сегодня сообщают турецкие СМИ.

Kurdishstruggle Курдский повстанец

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Диярбакыре рядом со зданием полицейского участка взорвался заминированный автомобиль.

По предварительным данным в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек и более 30 получили ранения.

Стоит отметить, что город Диярбакыр считается неофициальной «столицей» турецкого Курдистана. В исторической части города, окруженной средневековой крепостной стеной, проживают этнические курды. В этом году в Диярбакыре шли настоящие бои с применением артиллерии. Турецкие войска жестко подавили гражданские выступления курдов, борющихся за свои права.