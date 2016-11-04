Южно-Сахалинск, 4 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Ни ледяной ветер, ни мокрый снег не помешали тысячам жителей столицы Сахалина собраться в День народного единства на главной площади города. На площадь горожане шли Крестным ходом, от главного кафедрального собора области, недавно построенного в Южно-Сахалинске, с иконой Казанской Божьей Матери, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области День народного единства на Сахалине

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На торжественном митинге жителям и гостям города, на театрализованном представлении, напомнили о событиях «смутного времени», о подвиге ополченцев, в которое входили представители разных народов Руси, взявшие штурмом Китай-город.

Особенный колорит празднику придала ярмарка кухонь разных народов, живущих в островном регионе. Национальные кухни коренных народов Сахалина здесь соседствовали с традиционными сахалинскими русскими блинами с икрой, кухня народов Кавказа — с острой, «до слез», но от того не менее вкусной корейской кухней.

На площади прошли состязания в единоборствах различных культур и наций, а все желающие могли примерить традиционные национальные костюмы, в которых щеголяли предки нынешних островитян.

Как сообщало ИА REGNUM, день 4 ноября имеет для России глубокое символическое значение. И во времена Минина и Пожарского, и в годы Великой Отечественной войны единство народа позволяли преодолевать тяжелые испытания. В этот день во всем дальневосточном регионе проходят торжественные митинги и праздничные концерты, посвященные одному из важнейших праздников страны.