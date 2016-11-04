Степанакерт, 4 ноября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян 3 ноября подписал указ о назначении генерал-майора Виталия Баласаняна секретарем Совета безопасности, сообщает пресс-служба президента НКР.

Арцахпресс Виталий Баласанян

В тот же день Бако Саакян провел заседание Совета безопасности, в повестке которого были вопросы военного строительства. С соответствующим докладом выступил министр обороны НКР Левон Мнацаканян. «Президент дал соответствующие поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов, подчеркнув, что военное строительство и повышение боеспособности Армии обороны были и будут одними из самых важных задач», — говорится в сообщении.

Баласанян традиционно критически относится к переговорному процессу по мирному регулированию карабахского конфликта. Он — уроженец карабахского городка Аскеран — в годы Карабахской войны был командиром добровольческого отряда, затем батальона, командиром армейского соединения. Имеет звание генерал-майора, высшие награды НКР. После войны Баласанян занимал различные государственные должности, избирался в парламент. В 2012 году он выставлял кандидатуру на президентских выборах и набрал треть голосов избирателей, уступив действующему президенту Бако Саакяну. В 2013 году на него было совершено неудачное покушение.

Читайте также: Некоторые отличия прошедших выборов президента Карабаха

Он неоднократно критиковал Ереван за неучастие Степанакерта в переговорах и даже требовал от парламента НКР призвать к ответственности МИД Армении. Баласанян критиковал Ереван за «мадридские принципы», выступал против возможного введения в зону конфликта каких-либо миротворцев и каких-либо территориальных уступок Азербайджану.

В июле текущего года Баласанян вел переговоры между захватчиками (также являются участниками карабахской войны) территории и здания полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване и властями Армении.