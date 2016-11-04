Вашингтон, 4 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В последние дни предвыборной гонки в США Федеральное бюро расследований наносит по кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон удар за ударом. Теперь ФБР сообщает о некоей поддельной переписке, которую сфабриковала Клинтон будучи государственным секретарем США. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на информационный источник.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Речь идет о некоем поддельном письме, которое имеет отношение к выборам. Сообщается о письме, напечатанном на бланке сенатора-демократа Тома Карпера из сенатского комитета внутренней безопасности. «Мы не позволим тебе проиграть эти выборы» — написано в адрес госпожи Клинтон в письме, которое сочтено подделкой. Уточняется, что это не единственное письмо, которое считается поддельным.

Следователи ФБР в рамках расследования попросили представителей Демократической партии США предоставить копии других предположительно поддельных документов, которые циркулировали среди электронных писем и других подлинных материалов, полученных в результате взлома.

Демократы пытаются дать понять, что поддельные документы — это атака республиканцев.