Ташкент, 4 ноября, 2016, 09:57 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Мирные стройки. 1960

Правительство Узбекистана намерено осуществить в 2017 году строительство 15 тысяч домов в сельской местности для малообеспеченных семей.

Как отмечается в сообщении, в этой связи правительством принята Программа по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности.

«Учитывая спрос и потребности сельского населения, в 2017 году для малообеспеченных семей планируется построить 15 тысяч удобных и недорогих одно и двухэтажных современных домов четырех видов нового образца с двукратным снижением размера первичного взноса», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, правительство Узбекистана примет программу по комплексному развитию городов и районов в 2017—2021 годах.

Согласно документу, в областных центрах и крупных городах республики будет построено около 50 тысяч многоэтажных домов с доступными по стоимости квартирами.

Также приоритетное внимание будет уделено вопросам создания в городах новых парков культуры и отдыха, дальнейшего расширения зеленых зон, повышения качества коммунальных и торговых услуг, строительства новых транспортно-коммуникационных сетей.