Москва, 4 ноября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Москве на Боровицкой площади состоялось официальное открытие памятника князю Владимиру. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Владимиру на Боровицкой площади

«Поздравляю с открытием памятника Святому равноапостольному князю Владимиру!», — заявил Путин.

Открытие памятника, высотой в 17,5 метров, проходит в День народного единства.

Читайте также: Россия отмечает День народного единства

Монумент осветил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Памятник князю Владимиру — это символ единства всех народов, отцом которых он является», — отметил патриарх.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Владимиру на Боровицкой площади

Напомним, установка памятника князю Владимиру началась в ночь с 15 на 16 октября. Автор скульптуры — Салават Щербаков. Монумент создан по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) на народные пожертвования.

Изначально памятник хотели установить на Воробьевых горах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею установки памятника с энтузиазмом встретили многие эксперты.

По мнению директора Зональной научной библиотеки ВГУ, доктора исторических наук Аркадия Минакова, сама идея установки памятника князю Владимиру может быть оценена только положительно.

«Князь Владимир — это, если угодно, один из самых значимых символов русской цивилизации, одна из ее центральных фигур, — отметил Минаков. — Можно говорить о том, что благодаря деятельности князя Владимира был сделан колоссальный духовный и культурный выбор в Х веке, когда Россия, тогда еще Древняя Русь, стала фактически частью восточно-римской, византийской цивилизации, а в дальнейшем и ее наследницей. Это во многом предопределило особенности нашего исторического пути и специфику нашей культуры. Поэтому появление памятника князю Владимиру — это, безусловно, очень важное событие в культурной жизни современной России».

«Кроме того, князь Владимир — фигура объединяющая, он в одинаковой степени приемлем и почитаем во всех частях русского мира. Это относится к народу, который проживает на территории Украины, Белоруссии, собственно, это относится ко всем частям гигантской русской диаспоры, которая образовалась во всех частях мира после 1991 года, — отмечает эксперт. — И, конечно, установка памятника — это исключительно удачный ход. А сам факт того, что памятник возводится в пределах другого великого русского национально-политического символа — Кремля — тоже имеет важное символическое значение».

В свою очередь кандидат исторических наук, византолог Павел Кузенков считает, что при князе Владимире возникла «Россия как государство высшего уровня международного авторитета, выходящее на уровень общеевропейской, и в целом общемировой политики».

«Установка памятников выдающимся деятелям государства — очень хорошая идея. В нашей истории деятелей ранга князя Владимира очень немного, и установка памятника ему — это возрождение наших традиций еще со времен Российской Империи», — отметил эксперт.

Читайте также: Успеть в срок: как устанавливают памятник Владимиру в Москве — фоторепортаж