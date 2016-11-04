Махачкала, 4 ноября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Четверо боевиков уничтожены в дагестанском Хасавюрте в ночь на 4 ноября. Все нейтрализованные бандиты были членами так называемой хасавюртовской бандгруппы. По предварительным данным, среди убитых был и ее главарь — 25-летний Марат Махмудов, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Freedom House Боевики

Он находился в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Двое из сообщников главаря в течение полутора лет находились на нелегальном положении.

Сотрудники правопорядка предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль ВАЗ 2109 в центре Хасавюрта. Бандиты первыми открыли огонь из салона автомобиля. Ответным огнем преступники были уничтожены.

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Ликвидированные в Дагестане боевики планировали теракты

Как установлено спецслужбами, члены бандформирования участвовали в организации и осуществлении многочисленных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Также они причастны к вымогательствам денежных средств у предпринимателей под угрозой физической расправы и уничтожения объектов бизнеса.

Напомним, менее двух недель назад в Дагестане были нейтрализованы четверо боевиков. Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в районе селения Стальское Кизилюртовского района два бандита открыли стрельбу по силовикам, когда те попытались остановить для проверки автомобиль, на котором передвигались бендиты. Ответным огнем оба находившихся в автомобиле боевика были ликвидированы.

Еще двое боевиков были уничтожены в ходе боевого столкновения в селе Кванада в Цумадинском районе.