Вашингтон, 4 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. После пяти дней падения цена на нефть стабилизировалась, сообщает 4 ноября Reuters.

Arka.am Нефть

Несмотря на небольшой рост, трейдеры говорят, что на бирже пока доминируют медведи.

По прогнозам экспертов на 2017 г. средняя цена на баррель нефти будет составлять 55$.

Что касается текущей ситуации, то аналитики опасаются обвалов рынка в преддверии президентских выборов в США, что традиционно рассматривается в качестве рискованной ситуации.

Ещё одной проблемой на рынке нефти является низкий спрос, поэтому не исключено, что страны члены ОПЕК и Россия могут договориться о снижении объёмов добычи к концу месяца.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что на прошлой неделе в США выросли запасы нефти более чем на 14 миллионов баррелей, что также влияет на стоимость энергоносителя.

Напомним, что цены на нефть обвалились в 2014 году, минимум же пришёлся на начало 2015 г., после чего произошла некоторая стабилизация. Для России, большая часть бюджета которой формируется за счёт продажи энергоносителей, такая ситуация является неприятной. Однако очевидно, что такие нагрузки были выдержаны, социальная ситуация осталась стабильной.