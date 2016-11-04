Венесуэла: оппозиция требует досрочного проведения президентских выборов
Каракас, 4 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум оппозиции о назначении досрочных президентских выборов, сообщает AFP. Отметим, что оппозиция в качестве условия для продолжения переговоров потребовала освободить еще сто политзаключенных. Итогом первого раунда переговоров стало освобождение пяти оппозиционных политиков, сообщает EFE.
Лидеры венесуэльской оппозиции требуют от Мадуро объявить о назначении досрочных президентских выборов до 11 ноября. Именно в этот период между властями и оппозицией запланированы переговоры в выходе из политического кризиса. Иначе, протестные акции будут продолжены.
Президент Венесуэлы заявил, что отвергает любые ультиматумы подобного рода. «Никаких ультиматумов быть не может. Никто не может выступать с ультиматумами. Всему свое время», — подчеркнул Николас Мадуро, выступая перед своими сторонниками.
Отметим, что оппозиция выдвинула уже более жесткий вариант ухода Николаса Мадуро от власти: не референдум, а объявление досрочных выборов.