Каракас, 4 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум оппозиции о назначении досрочных президентских выборов, сообщает AFP. Отметим, что оппозиция в качестве условия для продолжения переговоров потребовала освободить еще сто политзаключенных. Итогом первого раунда переговоров стало освобождение пяти оппозиционных политиков, сообщает EFE.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

Лидеры венесуэльской оппозиции требуют от Мадуро объявить о назначении досрочных президентских выборов до 11 ноября. Именно в этот период между властями и оппозицией запланированы переговоры в выходе из политического кризиса. Иначе, протестные акции будут продолжены.

Президент Венесуэлы заявил, что отвергает любые ультиматумы подобного рода. «Никаких ультиматумов быть не может. Никто не может выступать с ультиматумами. Всему свое время», — подчеркнул Николас Мадуро, выступая перед своими сторонниками.

Отметим, что оппозиция выдвинула уже более жесткий вариант ухода Николаса Мадуро от власти: не референдум, а объявление досрочных выборов.