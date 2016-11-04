Пекин, 4 ноября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Китай активно продвигает реформу, которая должна совершенствовать налоговую систему, а также решить проблемы в сфере жилья, сообщает 4 ноября Reuters.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

Дополнительные налоги на жильё уже были введены в 2011 году для Шанхая и Чунцина, но с тех пор не расширялись.

Любой новый налог в этой сфере будет важен для Китая, где за последние время цены на жильё выросли более чем на 30% в крупных городах.

Отсутствия налогов приводит к тому, что многие дома пустуют, пока их владельцы наблюдают за ростом цен, вместо того чтобы быть проданными.

Ежегодные налоговые сборы на жильё в Шанхае составляют не менее 1, от стоимости жилья, что сопоставимо с самим ростом цен на 32,7% в том же Шанхае.

Министр финансов Китая Лу Дживей считает, что предложенное налогообложение в данной отрасли поможет преодолеть возникший кризис.

Напомним, что взлёт цен на недвижимость в Китае, является серьёзнейшим вызовом для крупнейшей экономики мира. Вообще, рынок недвижимости является наиболее чувствительной сферой экономики. Так в 2008 году ипотечный кризис в США привёл к мировому финансовому кризису, последствия которого не избыты и сегодня. Также можно вспомнить аналогичный кризис в Японии в конце 80-х годов, когда резкий взлёт цен на недвижимость похоронил экономическое развитие страны на долгие годы. От того справится ли Китай с новым для себя вызовом зависит не только внутренняя ситуация в стране, но и мировая архитектура.