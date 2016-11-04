Чебоксары, 4 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Около 6 часов утра 4 ноября на 640 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Чебоксарском районе Чувашии, около деревни Кирикассы, пассажирский автобус марки «Санг Лонг» перевернулся на бок. В салоне находилось 22 пассажира. По предварительным данным, 10 человек пострадали, из них двое детей, сообщил ИА REGNUM руководтель пресс-службы МВД по Чувашии Олег Ашнин.

PublicDomainPictures Перевернувшийся автобус

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.