Ташкент, 4 ноября, 2016, 08:51 — ИА Регнум.



People2people.com.ua Сотрудничество Узбекистана и Казахстана

Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

«В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития узбекско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», говорится в сообщении.

Главы двух государств выразили удовлетворение ходом реализации двусторонних договоренностей, достигнутых между различными министерствами, ведомствами, хозяйствующими субъектами и другими организациями.

«Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев обсудили также некоторые проблемы регионального и международного характера, подчеркнув при этом необходимость продолжения консультаций по представляющим взаимный интерес вопросам», отмечает МИД.

Как подчеркивается в документе, беседа прошла в конструктивной атмосфере, в духе отношений дружбы и добрососедства между двумя государствами.

По данным МИД, Казахстан входит в число важных торговых партнеров Узбекистана, по итогам 2015 года объем двустороннего товарооборота составил $3, 0212 млрд.

С 1991 года состоялось 9 визитов президента Республики Узбекистан в Казахстан и 8 визитов президента Казахстана в Узбекистан.

Кроме того, главы двух государств регулярно встречались в рамках многосторонних мероприятий международного и регионального характера.