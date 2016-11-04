Рим, 4 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Итальянские предприниматели центральных областей Италии Марке и Умбрии написали письмо президенту России, в котором попросили российское руководство временно приостановить ограничительные меры, введенные Москвой в ответ на санкции ЕС. Об этом сообщил председатель Торгово-промышленной палаты провинции Пезаро и Урбино Альберто Друди, его слова передает информагентство ANSA. Друди объяснял, что он и президент Торгово-промышленной палаты города Перуджи Джорджо Менкарони написали совместное письмо президенту Владимиру Путину с этой просьбой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Письмо должно было быть доставлено в посольство России в Италии в течение четверга 3 ноября. «Сотрудничество нашего бизнеса с нашими российскими коллегами имеет очень долгую историю, — говорится в письме. — За последние 20−30 лет мы смогли, действительно, установить тесные связи, которые стали экономической реальностью. Наши компании давно работают на российском рынке, и ваш бизнес присутствует в Италии. Конечно, введение Европой антироссийских санкций, за которыми последовали контрмеры России, являются вредными для этого сотрудничества, и мы говорим только о необходимости их отмены».

Президент Торгово-промышленной палаты подчеркнул, что только в первой половине 2016 года 44 000 компании в провинции Пезаро и Урбино потеряли 35 процентов своего экспорта в Россию. Ущерб составил 88 миллионов евро. «Вот почему мы рассматривали идею на время приостановить действие санкций, которые действуют с обеих сторон, чтобы обе стороны, наши и ваши предприятия, смогли вернуться к совместной работе, как это было раньше».

Также Альберто Друди напомнил, что воссоединение Крыма с Россией сначала стало препятствием в отношениях между Москвой и Западом, а затем спровоцировало несколько раундов санкций. Но личная реакция председателя торгово-промышленной палаты была поддержать волю демократического общества и голосования в рамках законного референдума

Напомним, что по оценкам экспертов, с 2014 года Италия понесла убытки на сумму в 3,6 миллиардов евро в области экспорта своих товаров в Россию.