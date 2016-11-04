Вашингтон, 4 ноября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности Майкл Маккол считает, что бывшая государственный секретарь, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон совершила государственную измену, когда она стала использовать для служебной переписки личный почтовый сервер, находясь во главе Госдепа США. Об этом Маккол заявил накануне, 3 ноября, в эфире телеканала Fox News.

Keith Kissel Хиллари Клинтон

«Ранее Джеймс Коми (директор ФБР) сказал мне, что весьма вероятно, что враждебные страны получили доступ к ее личному серверу», — заявил Маккой. Именно для таких случаев и существуют протоколы безопасности, напомнил конгрессмен. Информация, попавшая от Хиллари Клинтон к врагам Америки, угрожает не только самой Клинтон, а также национальной безопасности США, но и американским гражданам, которые служат своей стране за рубежом.

«Честно говоря, по моему мнению, это измена», — сказал Маккой.

Президентская гонка в США практически завершена. Выборы назначены на 8 ноября, а досрочное голосование охватило уже 30 млн человек. В последние недели перед выборами ФБР нанесло несколько мощных ударов по кампании Клинтон.

Сперва стало известно о возобновлении расследования по делу о письмах Клинтон. Известно, что, будучи государственным секретарем США (2009−2013 годы), Клинтон использовала свой частный почтовый сервер для служебной переписки. Но уголовного дела против Клинтон возбуждено не было. Летом в разгар кампании директор ФБР Коми заявил, что Клинтон проявила большую небрежность, но в её действиях якобы нет состава преступления.

Однако теперь, Коми возобновил расследование, так как письма Клинтон появились на сторонних устройствах, что говорит об их утечке.

После этого удара последовали и другие. ФБР обнародовало материалы давнего уголовного дела против мужа Хиллари — Билла Клинтона. В свои последние часы на посту президента США Клинтон помиловал бизнесмена Марка Ричи. Этот бизнесмен обвинялся в уклонении от уплаты налогов и незаконных сделках с Исламской республикой Иран во время кризиса заложников 1979—1981 годов. Ричи был помилован Клинтоном, а вскоре бизнесмен «пожертвовал» большую сумму денег для кампании Клинтон, которая тогда избиралась в сенат Конгресса США от штата Нью-Йорк.

Ещё один удар был нанесен в связи с деятельностью многолетней помощницы Клинтон Хумы Абедин. Это помощница пакистано-индийского происхождения оказалась связана с террористической организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, есть подозрение, что она входит в руководство этой организации.