Якутск, 4 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Якутии День народного единства стал поводом для обсуждения проблемы сохранения форм традиционной народной культуры. Участники прошедшего 3−4 ноября в республике II Межрегионального этнофорума «Диалог народов — диалог культур: межрегиональный аспект» поделились опытом в реализации конкретных проектов по сохранению и популяризации национальных традиций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России

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«Мы, якутяне, живем в суровых климатических условиях, и нас всех объединяет желание жить, — подчеркнул выступивший на мероприятии руководитель администрации главы и правительства Якутии Юрий Куприянов. — Когда зимой за окном минус 50 градусов, совершенно неважно, кто какой национальности. Желание жить, творить, радоваться, развиваться — в этом мы едины, это и есть наша объединяющая сила. Чувство любви, справедливости делает нас толерантными».

Он акцентировал, что в этом заключается уникальность Якутии.

Также Юрий Куприянов отметил, что в дружной семье Якутии проживают разные народы, а именно представители 139 этносов, и республика готова делиться своим опытом в сохранении стабильности и гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений.

Этнофорум посетили, в том числе жители Иркутской и Магаданской областей, Крыма, Башкортостана, Москвы. Мероприятие проходило в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, в нём приняли участие лучшие вокальные, танцевальные, творческие коллективы Дома дружбы народов и национально-культурных объединений.

В рамках форума была организована этническая диалог-площадка «Живая память поколений», выставка декоративно-прикладного искусства «ЕthnoМир Якутии», уроки межнационального общения, семинар-тренинг по технологии социокультурного проектирования, деловая игра «Социальное партнерство и межэтническое сотрудничество», патриотическая акция ко Дню народного единства «Россия — это мы», открытый мастер-класс по кыл-кырыымпа на базе фольклорной группы «Кыл Саха», творческий проект «В кругу друзей» ансамбля русского танца «Ярилов день». Кроме того, все два дня в рамках мероприятия работали дискуссионные площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, историческим поводом для празднования 4 ноября Дня народного единства стало окончание Смутного времени в России в 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.