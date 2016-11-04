Сеул, 4 ноября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Президент Республики Корея (Южная Корея) Пак Кын Хе выступила с обращение к нации, в котором принесла извинения за разгоревшийся скандал с участием её давней подруги Чхве Сун Силь. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщают южнокорейские СМИ.

Korea.net Пак Кын Хе

Пак Кын Хе заявила, что хочет ещё раз извиниться за этот скандал и готова дать показания в связи с этим делом. Президент Южной Кореи берет на себя ответственность за политический скандал. «Я виновата в событиях последних дней, вызванных моей невнимательностью… Я не могу простить этого себе», — сказала Пак Кын Хе.

Южнокорейская оппозиция уже усомнилась в искренности извинений Пак Кын Хе. Лидер оппозиционной Демократической партии Чху Ми Э заявил: «Президент должна убрать руки от государственных дел».

Согласно проведенным социологическим опросам, деятельность Пак Кын Хе на посту президента одобряют менее 5% населения. Это самый низкий рейтинг за всю историю и среди всех президентов страны.

Чхве Сун Силь называют тайным советником Пак Кын Хе и подозревают в том, что она непосредственно принимала важнейшие политические решения в стране, даже не находясь на государственной службе.