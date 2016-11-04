Вашингтон, 4 ноября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп заявил, что в случае избрания его президентом, США перестанут вмешиваться в дела других государств и больше не будут свергать правительства иностранных государств. Такое заявление Трамп сделал во время выступления перед своими сторонниками в городе Селма (штат Северная Каролина) недалеко от военной базы Форт-Брэг.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп дал обещание, что будет использовать вооруженные силы США только в том случае, если это жизненно важно с точки зрения интересов национальной безопасности США.

Также он заявил, что США перестанут пытаться строить демократию в других государствах, свергать чужие правительства и бездумно вторгаться на чужую территорию.

Трамп подчеркнул, что при нем США сосредоточатся на сохранении собственной безопасности и на разгроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Любая страна, разделяющая нашу цель разгрома ИГ и террористов, будет нашим союзником в данной миссии», — сказал кандидат.

Предвыборная борьба в США практически завершилась. Выборы президента США состоятся 8 ноября.