Токио, 4 ноября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Россия и Япония будут сотрудничать более чем в 30 совместных экономических проектах в преддверии декабрьского саммита, сообщает 4 ноября Reuters.

DasWortgewand Рукопожатие

Министр торговли Японии Хиросиге Секо встретился в Москве с чиновниками экономического ведомства, включая министра экономического развития Алексея Улюкаева. Обе стороны решили добиваться прогресса в отношениях, чтобы тем самым подготовить поездку Владимира Путина в Японию, которая состоится через месяц.

Министры также наметили на 18 ноября обсуждение некоторых совместных планов, таких как улучшение городской среды города Воронежа, совместная подготовка инженеров. Это важно — провести до беседы встречи Путина и Абэ в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества, который пройдёт в Перу.

Хиросиге Секо и министр энергетики Александр Новак договорились о совместном сотрудничестве в развитии нефтегазовой отрасли, а также выводу из эксплуатации ядерного реактора, пострадавшего во время стихийного бедствия на Фукусиме.

По словам Секо, тесное экономическое сотрудничество станет важной основой для подписания мирного договора между странами.

Напомним, что после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией так и не заключён мирный договор. Основной причиной остаётся нерешённый, по мнению японцев, территориальный спор из-за четырёх островов Курильской гряды. Токио требует передачи этих островов японской стороне, на что она не имеет никаких законных оснований, однако этот вопрос по-прежнему вызывает противоречия между странами. Тесное экономическое сотрудничество, сыграет важную роль в преодолении этих противоречий.