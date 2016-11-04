Хабаровск, 4 ноября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. «История не раз испытывала страну на прочность, но всегда побеждало Единство». Эти слова, прозвучавшие на открытии митинга, посвященного Дню народного единства в Хабаровске, стали лейтмотивом праздника. В полдень на Комсомольской площади дальневосточной столицы начался торжественный митинг — концерт, посвященный всенародному празднику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Спидлен День народного единства в Хабаровске

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Поздравляя жителей региона, губернатор края Вячеслав Шпорт особо подчеркнул, что именно единством духа и труда здесь, в Хабаровском крае создан мощный промышленный потенциал региона.

Валерий Спидлен День народного единства в Хабаровске

«В Хабаровском крае бережно хранится и преумножается многонациональное культурное наследие земляков. Успешно работает народная программа. Развивается общественно-государственное сотрудничество, реализуются многочисленные перспективные инновационные проекты, определяющие развитие края на много десятилетий вперед. Сегодня, как никогда, актуально понимание, что народное единство является ключевым фактором успеха в мирной, созидательной жизни, и в противостоянии внешним угрозам», — подчеркнул губернатор Хабаровского края.

На огромном экране над Комсомольской площадью устроители праздника разместили карту Российской Федерации, на которой были отмечены все дороги, связывающие Хабаровск с другими городами страны. Любой желающий мог подойти и протянуть нить от краевой столицы к городу, который чем-то ему дорог. Мероприятие пользовалось огромной популярностью на протяжении всего праздника: от желающих символически связать родной город с другим, тоже чем-то памятным и дорогим, не было отбоя.

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Перед сценой прошли, переодетые в старинные костюмы, артисты, изображавшие персонажей Великой Смуты 1598 — 1613 годов — как напоминание о том, что может принести государству разъединение народов, социальные и политические кризисы.

Валерий Спидлен Персонажи времен Великой Смуты на Дне народного единства в Хабаровске

В празднике принимали участие представители Ассамблеи народов России. Хабаровский край традиционно является одним из самых много национальных регионов страны. Как подчеркивали участники праздника и выступающие, «в крае единство народов естественно, так как сложилось исторически».

Какой праздник без подарков? В День народного единства в Хабаровске был торжественно сдан в эксплуатацию после масштабной реконструкции открытый городской бассейн. Сооружение, объявленное объектом культурного наследия федерального уровня, стало настоящей визитной карточкой дальневосточной столицы.

Бассейн был построен в 1958 году. В последние десятилетия он почти не ремонтировался — сооружение находилось на балансе министерства обороны РФ. Вопрос с передачей бассейна в краевую собственность удалось решить, средства на реконструкцию в размере 150 миллионов рублей, выделил частный инвестор.

«Бассейн — лишь первый этап масштабной реконструкции всего комплекса стадиона им.Ленина. Но открытый бассейн — важнейший элемент. Во всей России есть всего два открытых бассейна такого уровня, один в Москве, второй у нас, в Хабаровске. Поэтому мы вправе гордиться таким грандиозным сооружением», — сказал глава региона Вячеслав Шпорт.

После праздничного митинга, который завершился концертом с участием местных музыкальных коллективов, многие жители и гости краевой столицы, демонстрируя завидное единство, отправились в новый открытый бассейн, что стало весьма достойным завершением торжественного дня.