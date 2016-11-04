Вашингтон, 4 ноября, 2016, 07:29 — ИА Регнум. На одном из избирательных участков в американском штате Огайо в ходе досрочного голосования на выборах президента США произошел технический сбой. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает CNN.

Oldiefan Белка

Сообщается, что один из избирательных участков из-за короткого замыкания остался без электроэнергии. Из-за этого электронные машины для голосования перестали работать и пришлось воспользоваться бумажными бюллетенями.

Выяснилось, что причиной короткого замыкания стала белка. Инцидент имел место 31 октября, когда в США праздновали Хэллоуин. Порядка 300 избирателей вынуждены были проголосовать с помощью бумажных бюллетеней.

Как чувствует себя белка, не сообщается.

Процедура досрочных выборов в США очень распространена. На данный момент процедурой досрочных выборов воспользовались порядка 30 млн человек.