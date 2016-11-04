Магадан, 4 ноября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Жителям Магаданской области раздавали ленточки с российским триколором на митинге-концерте, посвящённом Дню народного единства. Участники мероприятия в народных костюмах разных национальностей держали большой флаг страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской области. На митинге выступали представители власти региона, частью концертной программы были танцы и песни.

Пресс-служба правительства Магаданской области День народного единства отметили в Магадане

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В праздновании Дня народного единства на Колыме участвовали более 950 человек: школьники, студенты, активисты общественных объединений, национальных землячеств и патриотических движений. Глава региона Владимир Печёный, выступая первым, напомнил, что в Магаданской области живут представители более 100 национальностей. «Мы чтим и свято храним традиции, развиваем самобытную культуру своих этносов и наций, а они, как чистые родники, питают богатейшую культуру нашей Родины — России. В единстве наша сила!», — сказал губернатор, отметив, что Колыму всегда отличало уважение к традициям разных народов.

«Колымская семья всегда была многонациональной, — сказала в своём выступлении член оргкомитета общественного движения «Колымское братство» Валентина Ампилогова. — И именно в этой многонациональной семье всегда ценились мир, дружба, спокойствие, взаимовыручка, взаимопонимание и согласие. И сегодня, именно в этот день хочу пожелать каждой колымской семье, пусть каждая семья укрепляет эти традиции. И пусть эти традиции пойдут во благо развития нашей территории».

Слово на митинге также дали члену Колымского окружного казачьего общества Уссурийского казачьего войска Родиону Сотниченко и председателю областной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Андрею Шахурдину.

Концертные номера подготовили студенты хореографического отделения Магаданского колледжа искусств, ансамбль песни и танца народов Севера «Энер», народный ансамбль академического народного танца «Колымские звездочки», ансамбль казачьей песни «Горлица» и солистка Мария Челях.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября Россия отмечает День народного единства, в честь которого в разных городах организуют различные мероприятия.

День народного единства исторически связан с окончанием Смутного времени в России: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.