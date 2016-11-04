Анкара, 4 ноября, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Турции Первин Булдан опровергла информацию о её задержании наряду с другими членами оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), передаёт Cumhuriyet.

jhusemannde Растегнутые наручники

«Я ещё пока не взята под стражу», — сообщила депутат корреспонденту издания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правоохранительными органами Турции был задержан ряд депутатов от HDP, в том числе оба сопредседателя партии — Фиген Юксекдаг и Селахаттин Демирташ. Также в СМИ появлялась информация о задержании вице-спикера парламента Первин Булдан.

Задержания были проведены одновременно в Анкаре, Диярбакыре и других городах страны. По месту жительства Юксекдаг и Демирташа полиция провела обыски. Сообщалось, что сопредседатели HDP обвиняются в нежелании давать показания по делу о преступлениях, связанных с «террористической пропагандой».