Москва, 4 ноября, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Неизвестные в масках совершили ограбление коммерческого банка на востоке Москвы в ночь на 4 ноября. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на столичное управление МВД России.

Магритт Рене. Вор (фрагмент). 1927

По сведениям полиции, группа людей ворвалась в отделение банка на Свободном проспекте. Преступники забрали два миллиона рублей, после чего скрылись на автомобиле марки Fiat.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Для поимки грабителей в столице объявлен план «Перехват».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на улице Вишнёвая в Москве злоумышленники напали на инкассаторский автомобиль «Альфа-банка», похитив около 55 млн рублей. Преступникам удалось поджечь транспортное средство, похитить несколько сумок с деньгами и скрыться с места происшествия.