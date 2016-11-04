Бразилиа, 4 ноября, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Бразилии удовлетворил запрос прокуратуры на предъявление обвинений экс-министру финансов страны Антонио Палоцци, подозреваемому в коррупции и отмывании денег, передаёт телеканал Globo.

janeb13 Взятка

Бывший министр был арестован осенью 2015 года в рамках делу о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobas. Антонио Палоцци занимал должность министра финансов Бразилии с 2003-го по 2006 год. В 2011 году он в течение нескольких месяцев руководил администрацией экс-президента Дилмы Руссефф.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в рамках крупномасштабной полицейской операции под названием «Автомойка» в Petrobras были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, путём чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц. Всего по делу проходят более полусотни фигурантов, подавляющее большинство из которых являлись членами правящей коалиции.

В сентябре 2016 года новые обвинения по этому делу были предъявлены бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве, а в октябре ещё одним обвиняемым в коррупции стал экс-спикер нижней палаты парламента Бразилии Эдуард Кунья, выступавший главным инициатором импичмента Дилмы Руссефф.