Вашингтон, 4 ноября, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США установило слежку за российским спортивным агентом Андреем Барановым, который был одним из информаторов по делу о допинге в российском спорте, в связи с подозрениями о его причастности к коррупции, передаёт The New York Times.

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Следователи подозревают, что Баранов мог состоять в сговоре с организаторами Нью-Йоркского марафона и за взятку допускать к забегу спортсменов, использующих запрещённые препараты.

Напомним, Андрей Баранов фигурировал в фильме немецкого телеканала ARD, в котором рассказывалось о допинге в российской лёгкой атлетике. Там он утверждал, что бегунья Лилия Шобухова якобы заплатила 450 тысяч евро Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) за допуск на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA), начатое после этого фильма, привело к дисквалификации ВФЛА и отстранению российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро