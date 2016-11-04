Кишинёв, 4 ноября, 2016, 04:13 — ИА Регнум. Находящийся в Москве лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый заявил о поддержке кандидатуры лидера Партии социалистов Игоря Додона во втором туре выборов президента Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Усатый сказал, что договоренность о взаимной поддержке во втором туре у него с Додоном была достигнута еще несколько месяцев назад.

Kp.ru Ренато Усатый

По его словам, Додон обещал в случае победы распустить парламент, а также то, что фактически руководящий Молдавией первый зампред Демпартии Владимир Плахотнюк уедет из страны.

Второго кандидата в президенты Майю Санду лидер «нашистов» назвал «проектом вашингтонского обкома», однако отметил, что и она выступает за «борьбу с режимом Плахотнюка и проведение досрочных парламентских выборов».

«Сегодня политически я могу поддержать только кандидата от левых. Сейчас дело за Додоном — реализовать то, что было обещано перед первым и вторым турами», — сказал Усатый.

Позже в поддержку Додона выступил и экс-кандидат в президенты от «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур президентских выборов в Молдавии пройдет 13 ноября. В первом туре выборов Чубашенко набрал 6,03% голосов.

А за два дня до голосования кандидат от «Нашей Партии» заявил, что по его информации, после снятия с выборов кандидата-демократа Мариана Лупу, активисты Демпартии во всех районах страны получили приказ Плахотнюка начать работу в пользу социалиста Додона.

«Из всех районов страны в эти дни поступает объективная, достоверная информация о том, что вчера все филиалы Демократической партии в регионах провели совещания и на этих совещаниях они потребовали от всех своих активистов начать работу в пользу кандидата Игоря Додона. Сказали, что точно так же, как до сих пор они работали за Лупу, сейчас они должны работать за Додона», — сказал Чубашенко.

«Плахотнюк продолжает свою игру, он в агонии, он загнан в угол, и он хочет в последний момент найти какое-то решение, которое позволило бы ему спасти свою шкуру», — добавил кандидат.

Ренато Усатый находится в Москве из-за возбужденного не него в Молдавии уголовного дела по обвинению с причастности к заказному убийству и попытке подкупа свидетеля. Сам Усатый говорит, что дело заведено по заказу Плахотнюка.