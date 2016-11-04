Благовещенск, 4 ноября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Амурская область Всероссийский День народного единства начала отмечать ещё в минувшую среду. В числе первых этот праздник сплотил воспитанников общеобразовательных заведений и школ-интернатов. Сегодня, 4 ноября, жители и гости Благовещенска собрались на площади имени Ленина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Кондратюк День народного единства в Благовещенске

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Во всех образовательных школах и школах-интернатах, а также организациях профессионального образования Амурской области в честь Дня народного единства, начиная со 2 ноября, проведено свыше 500 мероприятий: это праздничные программы «Россия — родина моя», театрализованные представления, концерты национальных культур, флешмобы. Праздник охватил более 70 тысяч школьников и студентов.

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Сегодня на площади имени Ленина в Благовещенске стартовали мероприятия для всех жителей и гостей областной столицы. Для граждан работают выставки национальных общественных объединений, развлекательные и творческие площадки, фото-зоны. Особое внимание людей привлекла акция «Россия — наш общий дом»: на большой карте страны каждый может найти место, где он родился, а после сделать фотографию на память.

После обеда для населения Амурская областная федерация профсоюзов устроила флешмоб в поддержку городов Дальнего Востока как символов для оформления новой купюры номиналом в 2 000 рублей. Затем на площади имени Ленина стартовал праздничный концерт.