Анкара, 4 ноября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Правоохранительными органами Турции задержаны сопредседатели оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP) Фиген Юксекдаг и Селахаттин Демирташ, передаёт агентство Anadolu.

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Сообщается, что Юксекдаг была задержана в Анкаре, а Демирташ — в своём доме в Диярбакыре. По месту жительства политиков проведены обыски. Сопредседателей HDP обвиняют в нежелании давать показания по делу о преступлениях, связанных с «террористической пропагандой».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя HDP, турецкой полицией задержаны также 16 депутатов от партии, в том числе вице-спикер парламента Первин Булдан.

Напомним, что турецкие власти ранее неоднократно обвиняли Партию демократии народов в связях с Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции, а также США и Евросоюзе.