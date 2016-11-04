Лондон, 4 ноября, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади покинул иракский город Мосул. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передаёт The Guardian.

American colony photographers Мосул

Британский министр назвал ситуацию ироничной, отметив, что по данным западных разведслужб, аль-Багдади покинул Мосул, после чего воспользовался интернетом, чтобы обратиться к членам группировки с призывом «стоять насмерть». По его словам, обращение главаря исламистов транслировалось на территории Мосула.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе Абу Бакр аль-Багдади выступил с первым заявлением с начала операции по освобождению Мосула от террористов. Он призвал боевиков оставаться в городе и сражаться. «Обратите ночи неверных в дни, посейте хаос на их земле и пролейте реки их крови», — заявил главарь террористов.

В этом же обращении аль-Багдади призвал «обрушить огонь гнева» на турецкие войска, сражающихся в Сирии, и перенести боевые действия на территорию самой Турции. «Турция сегодня вмешалась в целый спектр наших действий и противостоит нашей цели осуществления джихада… Вторгнитесь в неё и превратите их безопасность в страх», — сказал он.

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Напомним, операция по освобождению Мосула ведётся с 17 октября. Иракскими вооружёнными силами объявлялась трёхдневная пауза, а 31 октября началось наступление. Войска правительства Ирака стараются выбить террористов с территории города. На стороне Багдада сражаются члены Пешмерги (курдского ополчения) и международные силы, представленные США, Великобританией, Францией, Австралией. Коалиция во главе с США поддерживает иракскую армию с воздуха.

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