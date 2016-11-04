Глава МИД Великобритании: лидер ИГ аль-Багдади покинул Мосул
Лондон, 4 ноября, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади покинул иракский город Мосул. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передаёт The Guardian.
Британский министр назвал ситуацию ироничной, отметив, что по данным западных разведслужб, аль-Багдади покинул Мосул, после чего воспользовался интернетом, чтобы обратиться к членам группировки с призывом «стоять насмерть». По его словам, обращение главаря исламистов транслировалось на территории Мосула.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе Абу Бакр аль-Багдади выступил с первым заявлением с начала операции по освобождению Мосула от террористов. Он призвал боевиков оставаться в городе и сражаться. «Обратите ночи неверных в дни, посейте хаос на их земле и пролейте реки их крови», — заявил главарь террористов.
В этом же обращении аль-Багдади призвал «обрушить огонь гнева» на турецкие войска, сражающихся в Сирии, и перенести боевые действия на территорию самой Турции. «Турция сегодня вмешалась в целый спектр наших действий и противостоит нашей цели осуществления джихада… Вторгнитесь в неё и превратите их безопасность в страх», — сказал он.
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Напомним, операция по освобождению Мосула ведётся с 17 октября. Иракскими вооружёнными силами объявлялась трёхдневная пауза, а 31 октября началось наступление. Войска правительства Ирака стараются выбить террористов с территории города. На стороне Багдада сражаются члены Пешмерги (курдского ополчения) и международные силы, представленные США, Великобританией, Францией, Австралией. Коалиция во главе с США поддерживает иракскую армию с воздуха.
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