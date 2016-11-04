Владивосток, 4 ноября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Приморский край встречает Всероссийский День народного единства сотнями мероприятий, они проходят в каждом муниципалитете. Традиционно, главное празднование состоялось во Владивостоке около мемориала «Боевой славы Тихоокеанского флота», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM День народного единства во Владивостоке

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«Россия — великая держава, сила которой в единстве и сплоченности всего народа. В этот день более четырехсот лет назад люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий преодолели все разногласия и дали мощный отпор захватчикам, вместе отстояв Отечество», — поздравил приморцев губернатор Владимир Миклушевский.

В 12:00 у мемориала «Боевой славы ТОФ» начался митинг-концерт «Мы едины!», с праздником жителей Приморья поздравили не только представители общественных объединений, но и творческие коллективы.

Кроме того, во Владивостоке с концертом в амфитеатре набережной Спортивной гавани выступили вокальные и хореографические коллективы.

На Лесном кладбище в 14:00 состоится церемония перезахоронения останков героя Великой Отечественной войны и уроженца Владивостока Владимира Цибульского

Артём отмечает Всероссийский День народного единства XII фестивалем-конкурсом народного танца, гала-концерт фестиваля патриотической песни в 16:00 начнётся в концертном зале «ДОРА» города Уссурийска.

Фестиваль национальной культур, патриотические митинги, классные часы, тематические выставки, флешмобы — свыше 300 мероприятий по случаю празднования Дня народного единства состоится по всему Приморскому краю.