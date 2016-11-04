Банжул, 4 ноября, 2016, 03:09 — ИА Регнум. Одним из беженцев, утонувших в Средиземном море на пути из Африки в Европу, в прошлом месяце стала «звезда» футбола Гамбии, голкипер женской сборной страны Фатима Джаварра, сообщает Reuters 4 ноября.

Дмитрий Некрасов Беженцы

Как сообщил журналистам брат погибшей, семья узнала о случившемся от контрабандиста из Ливии, который организовал поездку Фатимы и еще нескольких десятков жителей Гамбии.

Политическую ситуацию в Гамбии можно считать относительно стабильной по отношению ко многим странам-соседям, однако большая часть населения небольшой западноафриканской страны находится в ситуации ужасающей нищеты — согласно Индексу развития человеческого потенциала ООН, Гамбия занимает 175 место из 188 стран. В результате число беженцев из Гамбии, которые добираются в Европу через пустыню Сахара, Ливию и Средиземное море, в этом году превысило более 7000 человек.

Общее число беженцев из Африки, добравшихся с начала года до берегов Италии по Центрально-средиземноморскому маршруту, составило 158 тыс. человек. За этот срок в Средиземном море погибло 4220 мигрантов, что уже превысило число смертей в 2015 году, за который на маршруте из Ливии в Италию погибло 3777 человек.

Как передавало ИА REGNUM, только за два прошедших дня в Средиземном море у берегов Ливии утонуло не менее 240 человек. По информации миграционного агентства ООН, инциденты произошли из-за плохих погодных условий — несколько резиновых лодок, переполненных беженцами, перевернулись, службе береговой охраны не удалось вовремя оказать помощь большей части людей, оказавшихся в открытом море.