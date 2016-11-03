Москва, 4 ноября, 2016, 02:57 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 3 ноября зафиксировано 39 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Деръа, Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ilbe.com Алеппо. Сирия

В частности, боевиками, ранее заявившими о прекращении огня, из миномётов и стрелкового оружия были обстреляли квартал Эль-Машарка в городе Алеппо; населённые пункты Блелие, Хараста, Джаубар, Дума и Бала-эль-Кадима, а также ферма в Кусайре и район высоты с отметкой 612 в провинции Дамаск; населённый пункт Бейт-Зиван в провинции Латакия.

Террористами из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия были обстреляны, в частности, кварталы Аль-Майдам, Хай-эль-Ансари, Хамдания-4, «1070», Биньямин, Ариан и «3000» в городе Алеппо, а также военная академия Эль-Асад, КПП № 1 дороги «Кастелло» и район бывшего военного училища.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё пяти населённых пунктов в провинциях Латакия и Хама. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 884.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Мауддамия Аш-Шам провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых заявили 69 вооружённых формирований.

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При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. В городе Хомс было проведено три гуманитарные акции по раздаче гуманитарных грузов мирным жителям: в больнице для рабочих в районе Аль-Хармат (около 100 кг), в больнице «Аль-Бассел» в районе Карм-эль-Лоз (около 250 кг), в филиале больницы «Аль-Бассел» в районе Аль-Захара (250 кг).

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится также в документе.

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