Иерусалим, 4 ноября, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Военные Израиля сообщают о применении силы в ответ на нападение на Западном берегу реки Иордан, сообщает Associated Press 4 ноября.

Силует мужчины с ножом

По информации военных, палестинец, вооруженный ножом, напал на военнослужащего армии Израиля, солдат применил стрелковое оружие, нападавший был убит. Позднее в данном районе произошел обстрел контрольно-пропускного пункта, один из военнослужащих получил ранение, нападавших установить не удалось.

Резкий рост насилия и столкновений между палестинцами и израильскими военными отмечается с осени прошлого года, в результате уличных боев и нападений погибли сотни человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за год с октября 2015-го жертвами столкновений в Секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан стали не менее 224 палестинца, 36 гражданин Израиля и двое граждан США.