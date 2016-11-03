Париж, 4 ноября, 2016, 02:39 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Николя Саркози считает, что без участия России и Ирана невозможно урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, и в особенности в Сирии. Об этом он заявил в ходе дебатов в преддверии праймериз партии «Республиканцы» в эфире телеканала BFM TV.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николя Саркози

По словам Саркози, тот, кто надеется прийти к урегулированию на Ближнем Востоке, не привлекая к этому процессу Россию и Иран, «просто ничего не смыслит в международной политике».

Читайте также: Саркози: Европа и Россия должны работать вместе

Экс-президент считает, что Париж должен вести диалог с Москвой, Тегераном, Эр-Риядом. Нынешнее же французское руководство «слишком сблизилось с суннитскими режимами» на Ближнем Востоке, заявил Саркози.

Напомним, праймериз «Республиканцев» должны состояться 20 ноября. В них участвуют семь кандидатов, среди которых Николя Саркози, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, мэр Бордо Ален Жюппе. Президентские выборы во Франции намечены на весну 2017 года.

Читайте также: Саркози: Во Франции не сделали почти ничего для борьбы с терроризмом