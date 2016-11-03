Вашингтон, 4 ноября, 2016, 02:17 — ИА Регнум. Компания АСТ, производитель стандартизированных тестов, отменяет результаты вступительных экзаменов для поступления в американские колледжи, проведенных в китайском Гонконге, в Южной Корее и ряде других стран Юго-Восточной Азии, сообщает Reuters 4 ноября.

По информации журналистов, причиной отмены тестов стала «эпидемия обмана» на вступительных экзаменах в центрах АСТ в Азии — ряд тестовых бланков появился в свободном доступе в сети Интернет за день до тестирования, которое проводилось 22 октября, чем и воспользовались азиатские абитуриенты.

Впрочем, в официальных письмах АСТ к абитуриентам проблема характеризуется более мягко: «К сожалению, произошли события, которые поставили под угрозу процесс тестирования… В результате, вы не получите результатов вашего теста».

Точного количества абитуриентов из Азии, которых коснулась данная репрессивная мера, не сообщается. Всем «неудавшимся студентам» будут возвращены $16 взноса, уплаченных за проведение тестирования.

Компания АСТ, один из двух производителей стандартизированных тестов для американских учебных заведений, имеет около 200 учебных центров в Юго-Восточной Азии и Океании. Как заверяет компания, в этом году все тестовые бланки доставлялись к месту проведения экзаменов в опломбированных сейфах, однако данная мера не помешала азиатским «любителям списывать».