Гельзенкирхен, Германия, 4 ноября, 2016, 02:15 — ИА Регнум. Футболисты российского клуба «Краснодар» потерпели поражение от немецкого «Шальке» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу хозяев.

Fckrasnodar.ru «Краснодар» — «Шальке»

Оба гола в матче были забиты в первом тайме. В составе «Шальке» отличились Жуниор (25-я минута) и Набиль Бенталеб (28-я минута).

По итогам встречи «Краснодар» имеет на своём счету шесть очков и занимает второе место в группе I. «Шальке» с 12 очками досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

В матче слеудющего тура «Краснодар» 24 ноября примет на своём поле австрийский «Зальцбург».